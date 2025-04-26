Інтерфакс-Україна
Події
20:44 26.04.2025

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів та атак БПЛА в Дніпропетровській області

1 хв читати

Один цивільний постраждав внаслідок ворожих артобстрілів та атак БпЛА, повідомляє Дніпропетровська ОВА в Телеграмі в суботу.

"Цілий день ворог бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район безпілотники. Обстріляв й з артилерії. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. Пошкоджена адмінбудівля. Вона зайнялася – рятувальники вогонь вгамували. Понівечені інфраструктура, 3 п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка", - йдеться в повідомленнні ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 26.04.2025
Кількість поранених через ворожі обстріли Донеччини зросла до 8 людей - прокуратура

Кількість поранених через ворожі обстріли Донеччини зросла до 8 людей - прокуратура

14:48 26.04.2025
Троє цивільних загинуло, семеро зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли у суботу

Троє цивільних загинуло, семеро зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли у суботу

10:37 26.04.2025
На Донеччині росіяни убили 2 жителів Ярової у п’ятницю

На Донеччині росіяни убили 2 жителів Ярової у п’ятницю

07:46 26.04.2025
Унаслідок дронової атаки на Дніпропетровщині загинув чоловік, серед поранених дитина

Унаслідок дронової атаки на Дніпропетровщині загинув чоловік, серед поранених дитина

07:19 26.04.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області - ОВА

17:01 25.04.2025
РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський

РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський

15:54 25.04.2025
MSF закликає припинити безперервні та масовані обстріли в Україні

MSF закликає припинити безперервні та масовані обстріли в Україні

10:41 25.04.2025
Росіяни 24 рази обстріляли Донеччину, загинули три людини

Росіяни 24 рази обстріляли Донеччину, загинули три людини

08:36 25.04.2025
Троє загиблих і восьмеро постраждалих в Павлограді внаслідок ворожої дронової атаки - Лисак

Троє загиблих і восьмеро постраждалих в Павлограді внаслідок ворожої дронової атаки - Лисак

07:36 25.04.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Сімнадцятий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський

Зеленський обговорив з Макроном необхідність тиску на РФ задля повного припинення вогню

Зеленський і Трамп обговорили кроки для наближення миру – ЗМІ

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

Продовження зустрічі Зеленського та Трампа не було - джерело

ОСТАННЄ

Сімнадцятий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський

Повідомлення про повернення компанії в РФ – дезінформація

Зеленський обговорив з Макроном необхідність тиску на РФ задля повного припинення вогню

Україна та НАТО визначили пріоритети роботи JATEC – Генштаб

Зеленському дали місце в першому ряду на церемонії поховання папи Франциска всупереч ватиканському протоколу

Ляєн після зустрічі з Зеленським: Європа підтримуватиме Україну в переговорному процесі

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії

Зеленський та Стармер обговорили подальші кроки у мирному процесі

У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару - МВА

Зеленський зустрічається з фон дер Ляєн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА