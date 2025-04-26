Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів та атак БПЛА в Дніпропетровській області

Один цивільний постраждав внаслідок ворожих артобстрілів та атак БпЛА, повідомляє Дніпропетровська ОВА в Телеграмі в суботу.

"Цілий день ворог бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район безпілотники. Обстріляв й з артилерії. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. Пошкоджена адмінбудівля. Вона зайнялася – рятувальники вогонь вгамували. Понівечені інфраструктура, 3 п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка", - йдеться в повідомленнні ОВА.