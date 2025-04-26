Інтерфакс-Україна
Події
16:37 26.04.2025

Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії

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Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/1916121143691379046

(оновлена, змінено джерело інформації, додано 2-й абз.)

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Британії Кір Стармер в рамках візиту на церемонію прощання з Папою Римським зустрілися резиденції британського посла в Італії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х розмістив фото зустрічі Зеленського і Стармера з підписом "Президент Зеленський продовжує активну роботу з союзниками, зустрічаючись тет-а-тет з Прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у Ватикані".

Як передає "Суспільне", зустріч лідерів тривала понад годину.

Як повідомлялося, 26 квітня Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом перед похороном Папи Римського Франциска.

Президент Зеленський вже зустрівся з президентом Макроном. Пізніше він зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн та Джорджією Мелоні.

Теги: #стармер #зеленський #рим

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