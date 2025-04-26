Рютте у Вашингтоні обговорював, зокрема, питання "справедливого і тривалого завершення війни проти України"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у ході візиту до Вашингтону обговорював з високопосадовцями США збільшення оборонних видатків, прийдешній саміт НАТО, а також питання завершення війни в Україні.

"Марк Рютте завершив візит до США, де зустрівся з високопоставленими американськими посадовцями, включно з президентом Дональдом Трампом", - йдеться у дописі пресслужби у соціальній мережі Х у суботу.

Повідомляється, що "зустрічі були зосереджені на збільшенні оборонних видатків, прийдешньому саміті НАТО та справедливому і тривалому закінченні війни проти України".

Раніше повідомлялося, що візит Рютте до Вашингтону розпочався 24 квітня 2025 року. Рютте планував зустрітися з державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом і радником з національної безпеки Майком Волцем.