Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести – Дніпропетровська обладміністрація

Кількість постраждалих у місті Кам'янське Дніпропетровської області зросла до шести, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У медзакладі залишається одна жінка, решта – лікується амбулаторно", - написав він у телеграм у суботу.

Раніше голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що у Кам’янському внаслідок влучання безпілотника у багатоповерхівку загинув 67-річний чоловік. Постраждали четверо людей – три жінки та 11-річна дитина.