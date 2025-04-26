Інтерфакс-Україна
Події
08:54 26.04.2025

Зеленський прибув до Рима - прессекретар

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, де разом з першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією візмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском", - сказав Никифоров журналістам у суботу.

Як повідомлялося, 21 квітня у Ватикані оголосили про смерть 88-річного Папи Римського Франциска. Тіло Папи Франциска 23 квітня перенесли до собору Святого Петра у Ватикані для прощання, яке триватиме три дні. Похорон Папи Римського Франциска відбудеться 26 квітня.

 

 

 

Теги: #візит #рим #зеленський

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