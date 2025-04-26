Зеленський прибув до Рима - прессекретар

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, де разом з першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією візмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском", - сказав Никифоров журналістам у суботу.

Як повідомлялося, 21 квітня у Ватикані оголосили про смерть 88-річного Папи Римського Франциска. Тіло Папи Франциска 23 квітня перенесли до собору Святого Петра у Ватикані для прощання, яке триватиме три дні. Похорон Папи Римського Франциска відбудеться 26 квітня.