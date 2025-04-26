Інтерфакс-Україна
Події
04:25 26.04.2025

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

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Сполучені Штати в приватних переговорах дали зрозуміти, що готові надати підтримку західним військам у рамках ініціативи "коаліції охочих", яку просуває прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

За даними видання, американські представники неофіційно пообіцяли розвідувальну та логістичну допомогу для європейських та британських сил, які можуть бути залучені до забезпечення виконання умов потенційної мирної угоди з РФ. Обговорюється підтримка в повітрі, на морі та на суші.

"Вашингтон не погоджувався на направлення власних військ, однак демонструє готовність "прикрити спину" союзникам. У Лондоні такі сигнали сприймають як прорив після кількох місяців перемовин з оточенням Дональда Трампа", - йдеться в повідомленні.

Серед форм підтримки, що розглядаються — обмін розвідданими, забезпечення логістики та постачання, що має критичне значення для дій західних військ. Джерела також зазначають, що переговори залишаються конфіденційними, а позиція США залежатиме від подальших домовленостей щодо мирного врегулювання.

Участь у мирному процесі також обговорюють Франція та понад 30 інших країн. Водночас кількість держав, готових публічно заявити про можливе введення військ в Україну, залишається обмеженою.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/politics/2025/04/25/us-opens-door-backing-starmer-coalition-of-willing/

Теги: #коаліція #підтримка #сша

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