Трамп закликав до негайного підписання угоди між Україною та США щодо рідкоземельних металів й заявив про прогрес у мирній угоді з РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна затримує підписання важливої угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних елементів і закликав до її негайного укладання, водночас повідомивши про позитивний хід роботи над мирною угодою між Україною та Росією.

"Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої Угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних елементів. Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"Робота над остаточною мирною угодою між Росією та Україною просувається гладко. Здається, в майбутньому на нас чекає успіх", – додав він.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114400030944429028