Інтерфакс-Україна
Події
21:17 25.04.2025

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

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Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку дипломатичних зустрічей, які мають наблизити припинення вогню.

"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки", - сказав він у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

"Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала", - додав Зеленський.

 

 

Теги: #перемовини #мир #президент

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