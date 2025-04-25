Інтерфакс-Україна
Події
20:54 25.04.2025

У Нікополі помер один з поранених під час обстрілу міста, кількість жертв сягнула чотирьох

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У Нікополі помер один з поранених під час обстрілу міста, кількість жертв сягнула чотирьох

Один з постраждалих внаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області в четвер ввечері помер у лікарні, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Помер 46-річний чоловік, поранений сьогодні ввечері під час артобстрілу Нікополя. До медзакладу потерпілого доставили у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли. Щирі співчуття рідним", - написав Лисак в Телеграм.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та вісьмох постраждалих внаслідок обстрілу міста.

Таким чином, кількість загиблих у Нікополі в четвер зросла до чотирьох.

 

Теги: #нікополь #жертви #обстріл

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