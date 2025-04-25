20:54 25.04.2025
У Нікополі помер один з поранених під час обстрілу міста, кількість жертв сягнула чотирьох
Один з постраждалих внаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області в четвер ввечері помер у лікарні, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Помер 46-річний чоловік, поранений сьогодні ввечері під час артобстрілу Нікополя. До медзакладу потерпілого доставили у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли. Щирі співчуття рідним", - написав Лисак в Телеграм.
Раніше повідомлялося про трьох загиблих та вісьмох постраждалих внаслідок обстрілу міста.
Таким чином, кількість загиблих у Нікополі в четвер зросла до чотирьох.