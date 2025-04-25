Інтерфакс-Україна
Події
15:49 25.04.2025

Умєров подякував Данії за фінансування партії артилерійських боєприпасів для України

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Умєров подякував Данії за фінансування партії артилерійських боєприпасів для України

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував уряду Данії за виділення коштів на черговий пакет військової допомоги Україні.

"Я вдячний данському народу та уряду, особливо моєму колезі Троельсу Лунд Поульсену, за нову пожертвувану Данією через Естонію артилерійську амуніцію для України на суму близько 317 мільйонів датських крон. Артилерійські боєприпаси є однією із основних потреб української армії. Разом ми сильніші", - написав Умєров в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Данія виділила близько DKK317 млн ($48 млн) на передачу через Естонію різних видів артилерійських боєприпасів для України.

Теги: #данія #військова_допомога

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