Інтерфакс-Україна
Події
14:39 25.04.2025

Путін у Кремлі проводить зустріч із посланником Трампа

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Володимир Путін у п'ятницю приймає в Кремлі спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, пишуть росЗМІ.

"Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі посланника президента Трампа Стіва Віткоффа", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков журналістам.

Раніше в п'ятницю Віткофф зустрівся в Москві з главою російського фонду прямих інвестицій, спецпредставником президента РФ з торговельно-інвестиційного співробітництва Кирилом Дмитрієвим.

Теги: #путін #віткофф

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