14:39 25.04.2025
Путін у Кремлі проводить зустріч із посланником Трампа
Володимир Путін у п'ятницю приймає в Кремлі спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, пишуть росЗМІ.
"Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі посланника президента Трампа Стіва Віткоффа", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков журналістам.
Раніше в п'ятницю Віткофф зустрівся в Москві з главою російського фонду прямих інвестицій, спецпредставником президента РФ з торговельно-інвестиційного співробітництва Кирилом Дмитрієвим.