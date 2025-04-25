Путін у Кремлі проводить зустріч із посланником Трампа

Володимир Путін у п'ятницю приймає в Кремлі спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, пишуть росЗМІ.

"Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі посланника президента Трампа Стіва Віткоффа", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков журналістам.

Раніше в п'ятницю Віткофф зустрівся в Москві з главою російського фонду прямих інвестицій, спецпредставником президента РФ з торговельно-інвестиційного співробітництва Кирилом Дмитрієвим.