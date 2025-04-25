Внаслідок удару по Павлограду постраждали 14 людей, серед них троє дітей

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Російські окупанти у п’ятницю, 25 квітня, нанесли удар по Павлограду Дніпропетровської області, постраждали 14 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Серед них – троє дітей. Окрім підлітків 15 та 17 років, ще 6-річний хлопчик. П'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок.

Всі пожежі загасили.