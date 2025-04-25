Повітряні сили вночі збили 41 з 103 ворожих БпЛА, ще 40 імітаторів локаційно втрачені

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Українські захисники збили у ніч на п'ятницю, 25 квітня, 41 ударний безпілотник типу "Shahed", випущений російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 25 квітня (із 22.30 24 квітня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел – РФ.

Разом з тим, 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.