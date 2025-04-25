Інтерфакс-Україна
Події
05:33 25.04.2025

США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

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Державний секретар США Марко Рубіо переконаний, що США, а не Китай, будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна.

"Сьогоднішній указ президента ясно дає зрозуміти: Сполучені Штати, а не Китай, будуть світовим лідером у відповідальному освоєнні мінеральних ресурсів морського дна та забезпеченні безпеки найважливіших ланцюжків постачання мінералів спільно з нашими партнерами та союзниками", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1915521386732261812

Теги: #лідерство #рубіо #ресурси #сша

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