США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо переконаний, що США, а не Китай, будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна.

"Сьогоднішній указ президента ясно дає зрозуміти: Сполучені Штати, а не Китай, будуть світовим лідером у відповідальному освоєнні мінеральних ресурсів морського дна та забезпеченні безпеки найважливіших ланцюжків постачання мінералів спільно з нашими партнерами та союзниками", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1915521386732261812