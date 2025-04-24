В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців, кожен випадок мобілізації перевіряється окремо Сухопутними військами та Міністерством оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В Україні зараз 800 тисяч, або 600 тисяч людей, які пішли добровольцями в армію. Такий був закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли захищати Україну", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Президент зауважив, що можна по-різному ставитися до мобілізації, але мобілізація є з початку війни, відповідно до законодавства воєнного стану.

"Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій, і не було б нічого, ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація", - додав Зеленський.