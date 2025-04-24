Інтерфакс-Україна
Події
21:24 24.04.2025

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

1 хв читати
В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців, кожен випадок мобілізації перевіряється окремо Сухопутними військами та Міністерством оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В Україні зараз 800 тисяч, або 600 тисяч людей, які пішли добровольцями в армію. Такий був закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли захищати Україну", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Президент зауважив, що можна по-різному ставитися до мобілізації, але мобілізація є з початку війни, відповідно до законодавства воєнного стану.

"Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій, і не було б нічого, ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація", - додав Зеленський.

 

 

 

Теги: #армія #зеленський #добровольці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 24.04.2025
Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

21:25 24.04.2025
Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

21:13 24.04.2025
Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

20:49 24.04.2025
Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

20:30 24.04.2025
Зеленський: Україна хотіла б мати спільне розуміння з США у тому, що Росія – агресор

Зеленський: Україна хотіла б мати спільне розуміння з США у тому, що Росія – агресор

15:09 24.04.2025
Рамафоса: Перший візит президента України до ПАР відображає наше спільне прагнення до зміцнення двосторонніх відносин

Рамафоса: Перший візит президента України до ПАР відображає наше спільне прагнення до зміцнення двосторонніх відносин

14:52 24.04.2025
Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

14:28 24.04.2025
Зеленський і Рамафоса обговорили роль G20 у захисті України

Зеленський і Рамафоса обговорили роль G20 у захисті України

10:48 24.04.2025
Зеленський доручив Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО

Зеленський доручив Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО

10:39 24.04.2025
Зеленський скасовує частину програми візиту в ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається в Україну

Зеленський скасовує частину програми візиту в ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається в Україну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

Британія може відмовитися від планів відправити тисячі військових в Україну

Індія може оголосити про скасування перемир'я з Пакистаном

Моніторингова місія ООН: у квітні РФ значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України

ВАКС взяв під варту Романа Насірова

Трамп заявляє, що має "свій дедлайн" щодо мирних переговорів між РФ та Україною, але уникає називати конкретну дату

Експерти встановлюють обставини катувань та загибелі журналістки Рощиної, проводиться повторна ідентифікація тіла

У МЗС та дипустановах України в світі приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару РФ по Києву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА