Індія може оголосити про скасування перемир'я з Пакистаном

Влада Індії розглядає можливість найближчими днями оголосити про зупинення дії угоди про припинення вогню з Пакистаном 2021 року через терористичну атаку в місті Пахалгам, повідомляє в четвер CNN-News18 з посиланням на джерела.

"На тлі терористичної атаки в Пахалгамі Індія може оголосити про припинення перемир'я найближчими днями. Делі "серйозно розглядає" цей крок, оскільки Пакистан не зміг виконати свої зобов'язання щодо Лінії контролю (демаркаційної лінії між Індією і Пакистаном – ІФ-У) і міжнародного кордону", - пише видання з посиланням на високопоставлені джерела, близькі до індійської влади.

За їхніми словами, Делі вважає, що Ісламабад не зміг обмежити транскордонний тероризм, незважаючи на свої зобов'язання.

Угоду про припинення вогню було укладено між Індією і Пакистаном у 2021 році після кількох бойових зіткнень, що сталися між двома країнами на Лінії контролю в період з 2020 по 2021 рік. Унаслідок цього Делі та Ісламабад випустили заяву, в якій повідомлялося, що вони погодилися суворо дотримуватися всіх домовленостей щодо припинення вогню.

Видання зазначає, що, незважаючи на укладення угоди, терористичні угруповання, що базуються в Пакистані, продовжили проникати на територію штату Джамму і Кашмір.

У вівторок у місті Пахалгам у штаті Джамму і Кашмір сталася терористична атака в місці великого скупчення туристів. Імовірно, група бойовиків відкрила вогонь по людях. Унаслідок нападу загинули близько 30 осіб. Видання The Indian Express із посиланням на джерела писало, що за атакою стояли семеро нападників, із них щонайменше четверо - з Пакистану.

Після цього Індія і Пакистан ухвалили низку заходів щодо один одного, таких як закриття повітряного простору та анулювання віз, які призвели до зростання напруженості між двома країнами.