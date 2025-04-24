США вимагатимуть від Путіна визнати право України на військову силу

Сполученні Штати вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між Москвою та Києвом, повідомило агентство Bloomberg з посиланнями на обізнані джерела.

"Очікується, що посол США Стів Віткофф підніме це питання перед президентом Росії Владіміром Путіним під час їхньої наступної зустрічі", - пише агентство.

За інформацією агентства, це ознака того, що адміністрація Трампа шукає певних поступок від Кремля, а також від України, намагаючись покласти край війні, яка триває вже четвертий рік. Досі критики розглядали пропозиції США як такі, що схиляються в бік Росії, зокрема наполягання адміністрації Трампа на тому, щоб Україна відмовилася від своїх прагнень приєднатися до військового альянсу НАТО.

Погодившись дозволити Києву мати адекватно оснащену і укомплектовану армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, Путін буде змушений відмовитися від своєї мети демілітаризації України, однієї з головних заявлених ним цілей у війні.