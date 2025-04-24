На території РФ знищено ворожий літак СУ-30СМ - ГУР

Ворожий багатоцільовий винищувач Су-30СМ знищено внаслідок успішної диверсії на території російського аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний", повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на росії ― на території аеродрому "ростов-на-дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як зазначається в прикріпленому відео, це стало можливо завдяки успішній диверсії з проникненням.

Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― $50 млн.