Інтерфакс-Україна
Події
18:16 24.04.2025

На території РФ знищено ворожий літак СУ-30СМ - ГУР

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На території РФ знищено ворожий літак СУ-30СМ - ГУР

Ворожий багатоцільовий винищувач Су-30СМ знищено внаслідок успішної диверсії на території російського аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний", повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на росії ―  на території аеродрому "ростов-на-дону центральний" спалахнув  і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як зазначається в прикріпленому відео, це стало можливо завдяки успішній диверсії з проникненням.

Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― $50 млн.

Теги: #знищення #літак #рф

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