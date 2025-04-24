Ракету, що спричинила загибель людей під час російського удару по Києву, вироблено в КНДР – ЗМІ

Ракета, яка спричинила загибель людей під час масштабної російської повітряної атаки на Київ в ніч на четвер, була північнокорейською балістичною ракетою KN-23 (KN-23A), повідомило агентство Reuters.

"Зброєю, яка вбила щонайменше вісім людей під час масштабної російської повітряної атаки на Київ вночі, була північнокорейська балістична ракета KN-23 (KN-23A)", - пише агентство з посиланнями українське військове джерело.

За інформацією агентства, українські військові публічно не повідомили, що це була за ракета. У своїх показаннях після російської атаки Київ заявив, що загалом було використано сім балістичних ракет, ідентифікувавши їх загалом як "Іскандер-М/KN-23".

Повідомляється, що на початок 2025 року Пхеньян поставив Росії 148 балістичних ракет KN-23 і KN-24.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 90 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років. Щонайменше 44 людини госпіталізовані.