Інтерфакс-Україна
Події
16:42 24.04.2025

Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

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Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці партію допомоги 25 бригаді Національної гвардії України та 241 бригаді Територіальної оборони Києва.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2000 мультироторних систем (FPV-дронів)", – написав Кличко у Телеграмі.

Мер Києва також зазначив, що від початку року з міського бюджету 25-й бригаді НГУ столиця виділила 30 млн грн, а 241-й бригаді ТРО – 200 млн грн.

Кличко наголосив, що громада Києва і надалі допомагатиме захисникам України.

Теги: #київ #дрони #реб

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