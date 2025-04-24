Президент ПАР: Зобов'язання України про безумовне припинення вогню задає дуже позитивний тон для початку переговорів

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса назвав позитивним сигналом згоду України на безумовне припинення вогню і вважає, що всі інші питання, зокрема, контролю над територіями мають вже обговорюватися за столом переговорів.

"Я думаю, що ми повинні зосередитися на тому, що є готовність і зобов'язання з боку України щодо безумовного припинення вогню. Безумовне припинення вогню задає дуже хороший і позитивний тон для початку переговорів. Це захід зі зміцнення довіри, що має бути ключовим компонентом переговорного процесу", - сказав він на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Преторії у четвер.

За словами Рамафоси, це є великим прогресом.

Окремо він пригадав південноафриканський досвід, зазначивши, що "переговори, які поклали край кошмару апартеїду, відбувалися без жодних попередніх умов". За словами Рамафоси, тоді "питання, які стали умовами, з'явилися в результаті переговорів", але не до початку переговорів.

"І це було великою перевагою для всього процесу ліквідації апартеїду. Тому я вважаю, що згода президента Зеленського на безумовне припинення вогню і його прихильність до нього повинні розглядатися в позитивному світлі, оскільки питання про передачу території і все інше повинно обговорюватися за столом переговорів", - вважає президент ПАР.