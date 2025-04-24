Президент ПАР: Закликаємо всі сторони, як Росію, так і Україну, забезпечити безумовне припинення вогню

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що мав телефонну розмову з Владіміром Путіним цього тижня, а також закликав Україну та РФ забезпечити всеосяжне припинення вогню.

"На початку тижня я мав телефонну розмову з Владіміром Путіним, в якій ми обидва зобов'язалися працювати разом задля мирного врегулювання російсько-українського конфлікту", - сказав він на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Преторії в четвер.

За його словами, Південна Африка готова і надалі підтримувати багатосторонні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, стійкого, всеосяжного миру.

"І ми закликаємо всі сторони, як Росію, так і Україну, забезпечити всеосяжне припинення вогню, безумовне припинення вогню, щоб між двома країнами могли розпочатися дискусії та переговори", - заявив Рамафоса.

Він додав, що президент Зеленський повідомив про готовність України до дискусій і переговорів з Росією. "І вони також готові до всеосяжного, безумовного припинення вогню", - зазначив президент ПАР.

За його словами, це найкращий шлях до припинення війни.