Інтерфакс-Україна
Події
13:22 24.04.2025

Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

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Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння правоохоронних органів Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання.

"За результатами комплексних заходів на території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи. Фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, що фігуранти робили це за допомогою власноруч розробленого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ).

"Як встановило розслідування, зловмисники робили фішингові розсилки електронних листів з "вшитим" у них ШПЗ, щоб отримати доступ до комп’ютерів своїх жертв. Після "зламу" вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах жертв, за допомогою яких викрадали кошти з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування було також встановлено, що фігуранти продавали власні програми на форумах хакерського спрямування, у тому числі угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам.

При обшуках у помешканнях фігурантів на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі із доказами злочинів.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Зловмисникам загрожують реальні строки тюремного ув’язнення.

Теги: #криптовалюта #хакери #рахунки

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