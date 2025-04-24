Кількість постраждалих внаслідок нічних ворожих атак по Харкову та передмістю зросла до шести

Правоохоронці документують наслідки трьох хвиль масштабних атак по Харкову та передмістю, які ЗС РФ здійснили вночі проти четверга.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, орієнтовно з 1:10 до 1:30 ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Харкову, застосувавши, за попередніми даними, три крилаті ракети типу "Іскандер", внаслідок чого пошкоджено підприємства. В Основʼянському районі ракета (ймовірно, типу "Х") влучила неподалік житлового сектора — пошкоджено приватні будинки.

Близько 3:00–3:30 росіяни атакували підприємство у Харкові,застосувавши понад 10 ударних БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-2".

Приблизно о 5:00 розпочалася нова ворожа ракетна атака. У Слобідському районі зруйновано двоповерхову нежитлову будівлю підприємства. У Немишлянському районі ракета влучила у стадіон на території школи, спричинивши пошкодження навчального закладу та сусідніх багатоквартирних будинків. Чоловік та жінка отримали поранення склом, ще троє мешканок зазнали гострої реакції на стрес. Ще одна ракета влучила поблизу ресторанного комплексу у Київському районі міста, пошкоджено будівлі. У селищі Безлюдівка Харківського району області пошкоджено понад 10 приватних будинків, 14-річна дівчина отримала акубаротравму. За попередніми даними, під час цієї серії атак ворог застосовував ракети типу "Х".