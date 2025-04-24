Росіяни 42 рази обстріляли Донеччину, загинули троє людей

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу, 23 квітня, 42 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 23 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Слов'янську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Мирнограді Покровського району в результаті обстрілів 1 людина поранена, пошкоджено 4 будівлі. У Добропіллі пошкоджено промислові приміщення, у Чернігівці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 автівки. У Покровську зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено будинок, у Родинському пошкоджено адмінбудівлю.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 8 будинків в Озерному, 7 в Зарічному, 5 у Старому Каравані і 2 в Торському. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 приватних будинків.

У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 7 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 22 приватні будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.