Інтерфакс-Україна
Події
10:10 24.04.2025

Росіяни 42 рази обстріляли Донеччину, загинули троє людей

1 хв читати
Росіяни 42 рази обстріляли Донеччину, загинули троє людей
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу, 23 квітня, 42 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 23 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Слов'янську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Мирнограді Покровського району в результаті обстрілів 1 людина поранена, пошкоджено 4 будівлі. У Добропіллі пошкоджено промислові приміщення, у Чернігівці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 автівки. У Покровську зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено будинок, у Родинському пошкоджено адмінбудівлю.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 8 будинків в Озерному, 7 в Зарічному, 5 у Старому Каравані і 2 в Торському. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 приватних будинків.

У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 7 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 22 приватні будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 24.04.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

07:18 24.04.2025
Двоє постраждалих внаслідок російської ракетно-дронової атаки в Київській області

Двоє постраждалих внаслідок російської ракетно-дронової атаки в Київській області

16:25 23.04.2025
В Сумській області за минулу добу зафіксовано 226 ворожих обстрілів з різних типів озброєння - ОВА

В Сумській області за минулу добу зафіксовано 226 ворожих обстрілів з різних типів озброєння - ОВА

14:55 23.04.2025
Зеленський про російські удари: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її

Зеленський про російські удари: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її

08:24 23.04.2025
Семеро загиблих і шестеро поранених внаслідок удар БПЛА по Марганцю

Семеро загиблих і шестеро поранених внаслідок удар БПЛА по Марганцю

07:21 23.04.2025
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще 40 дістали поранень

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще 40 дістали поранень

22:13 22.04.2025
Харків знову під атакою ворожого БпЛА, почалася пожежа - мер

Харків знову під атакою ворожого БпЛА, почалася пожежа - мер

22:11 22.04.2025
РФ протягом дня здійснили 193 обстріли по Сумській області – ОВА

РФ протягом дня здійснили 193 обстріли по Сумській області – ОВА

21:55 22.04.2025
Росіяни атакували карету "швидкої допомоги" на Херсонщині – ОВА

Росіяни атакували карету "швидкої допомоги" на Херсонщині – ОВА

21:08 22.04.2025
Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 48 ворожих ракет і 64 БПЛА

В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

Понад 70 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки росіян на Київ - Нацполіція

У Харкові двоє постраждалих внаслідок другої за ніч ракетної атаки на місто - мер

Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

ОСТАННЄ

Сили оборони збили 48 ворожих ракет і 64 БПЛА

Україна і РФ обмінюються посилками і листами для військовополонених

УЧХ бере участь у ліквідації наслідків російської повітряної атаки по Києву

У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалим внаслідок нічної атаки РФ

На Київщині рятувальники приборкали пожежі, які виникли внаслідок російського удару

Умєров після масованої нічної атаки РФ: Чекаємо на сильну реакцію з боку інших країн

В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

Сибіга про масовану нічну атаку: Саме Росія, а не Україна, є перешкодою до миру

Глава Міноборони Нідерландів їде в Київ

В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА