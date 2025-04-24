Росіяни 42 рази обстріляли Донеччину, загинули троє людей
Російські окупанти за минулу добу, 23 квітня, 42 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 23 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Слов'янську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.
Так, у Мирнограді Покровського району в результаті обстрілів 1 людина поранена, пошкоджено 4 будівлі. У Добропіллі пошкоджено промислові приміщення, у Чернігівці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 автівки. У Покровську зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено будинок, у Родинському пошкоджено адмінбудівлю.
У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 8 будинків в Озерному, 7 в Зарічному, 5 у Старому Каравані і 2 в Торському. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 приватних будинків.
У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 7 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.
У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 22 приватні будинки.
З лінії фронту за добу евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.