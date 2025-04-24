Інтерфакс-Україна
Події
09:49 24.04.2025

На Київщині рятувальники приборкали пожежі, які виникли внаслідок російського удару

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На Київщині рятувальники приборкали пожежі, які виникли внаслідок російського удару
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки російського удару в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київської області.

"Бучанський район: пошкоджено п’ятиповерхівку. Вогнеборці загасили пожежу в магазині та на даху житлового будинку. Евакуйовано 5 людей", - повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі.

Крім того, у Броварському та Вишгородському районах приборкано займання сухостою та лісової підстилки.

 

Теги: #атаки_рф #київська_область #пожежі

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