Інтерфакс-Україна
Події
08:14 24.04.2025

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

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Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

 

Теги: #генштаб_зсу #обстріли

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