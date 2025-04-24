Україні потрібно залучити на пріоритетне відновлення цього року ще майже $10 млрд – Мінфін

Україні за даними "Четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA4) на пріоритетне відновлення цього року потрібно $17,3 млрд, $7,4 млрд наразі забезпечено за рахунок державного бюджету та підтримки донорів, повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

"Ще майже $10 млрд потрібно залучити", - сказала вона після засідання у Вашингтоні в середу Ради партнерів Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) за організації України та Світового банку в рамках Весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

Як повідомив Мінфін у пресрелізі, станом на кінець 2024 року Світовий банк через фонд URTF залучив для підтримки України фінансові ресурси донорів на загальну суму близько $2 млрд, з яких Україна уже отримала $1,2 млрд грантової підтримки, що охопила 20 млн українців.

Зазначається, що ці кошти також допомогли розблокувати $6,2 млрд додаткового фінансування для зусиль України з відновлення, відбудови та реформ.

"Ми вдячні нашим партнерам за постійну підтримку та залишаємося відданими прозорості та підзвітності у впровадженні ініціатив, що фінансуються завдяки міжнародному співробітництву", – підкреслила Зикова.

Вона додала, що пріоритетними сферами для фінансування швидкого відновлення на найближчий рік є: житло, енергетика, соціальна та критична інфраструктура (транспорт, тепло й водопостачання) та соціальний захист.

У засіданні взяли участь донори Фонду: представники США, Японії, Канади, Норвегії, Нідерландів, Литви, Латвії, Австрії, Бельгії, Республіки Корея, Ісландії, Індонезії, Ірландії, Швеції, та Швейцарії.

"На сьогодні створений Світовим банком цільовий фонд URTF залишається критично важливим інструментом для України, який дозволяє Уряду оперативно залучати фінансування донорів та партнерів з розвитку на подолання наслідків війни", - зауважила Зикова.

Мінфін вказав, що URTF відіграв вирішальну роль у проходженні опалювальних сезонів, а також підтримці реформи в системі управління державними інвестиціями завдяки технічній допомозі на ранніх етапах розробки реформи. Крім того, з урахуванням плану URTF на 2025-2026 роки здійснюється робота над реалізацією проєктів, які спрямовані на здійснення реформ в освітній, фінансовій, транспортній сферах, сфері охорони здоров'я, а також у сфері підтримки бізнесу (МСП) та фіскального управління, з використанням інструменту PforR (Programme-for-Results Financing).