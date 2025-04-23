Сибіга про зустрічі в Лондоні: Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Трампа

Фото: https://www.president.gov.ua/

Українська делегація в складі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова у Лондоні в середу провела змістовну розмову з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини у розвиток попередніх дипломатичних зусиль в Парижі, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Президента США Дональда Трампа та нашу готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Ми продовжимо наш регулярний діалог", - сказав Сибіга.

За його словами, зустріч відбулася з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії Джонатаном Пауеллом, Франції Еммануелем Бонном і Німеччини Єнсом Пльотнером.

Після цього українська делегація зустрілася зі спеціальним представником США Кітом Келлогом. "Ми мали конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети", - відзначив міністр.

Але першою в рамках візиту була двостороння зустріч з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії Девідом Ламмі та Джоном Гілі. "Наша зустріч з британськими колегами була присвячена шляху до миру та реалізації 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією, яке наші лідери уклали цьогоріч. Ми вдячні нашим британським друзям за їхню непохитну підтримку", - розповів Сибіга.

"Сьогоднішні зустрічі допомогли скоординувати позиції та підтвердити нашу рішучу відданість тривалому миру та безпеці не лише в Україні, але й в усій Європі та трансатлантичному просторі", - резюмував він.