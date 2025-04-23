Інтерфакс-Україна
Події
20:57 23.04.2025

Умєров назвав зустріч з Келлогом продуктивною та успішною: Демонструємо відкритість до мирного врегулювання

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Умєров назвав зустріч з Келлогом продуктивною та успішною: Демонструємо відкритість до мирного врегулювання

Зустріч української делегації у складі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова у Лондоні зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом була успішною, вважає Умєров.

"Знову ми демонструємо свою відкритість до мирного врегулювання. Ми декілька разів вже казали, що в Джидді, в Ер-Ріяді ми показали, що Україна хоче справедливий і стійкий мир. Ми говорили про нашу послідовну позицію. Також по ceasfire-у, говорили про безпекові гарантіх. І зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною і успішною", - розповів Умєров в ефірі національного телемарафону в середу про результати зустрічі.

За його словами, зустріч з Келлогом відбулася після зустрічей з радниками з питань національної безпеки Сполученого Королівства, Німеччини та Франції. "Першу зустріч провели в форматі два міністра оборони, два міністра закордонних справ. Ми поспілкувалися предметно, фокус був на безпекові виклики і шляхи до миру, і потім вже перейшли до формату, де були наші радники з нацбезпеки трьох країн – Німеччини, Британії і Франції. І в цьому форматі, форматі Коаліції охочих, проговорили попередні кроки, які ми напрацювали, і також зробили акцент на тому, щоб відпрацювати всю адженду, яку сьогодні обговорювали", - повідомив міністр.

Фокус зустрічі, за його словами, був "якнайшвидше завершити цю війну справедливим і тривалим миром". "Основна наша українська позиція – це безпека нашого населення, міжнародно визнані кордони і тривалий мир", - додав Умєров.

 

 

Теги: #перемовини #мир #сша

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