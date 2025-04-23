Інтерфакс-Україна
Події
19:28 23.04.2025

Трамп: Заяви про юридичне невизнання Україною окупації Криму шкодять мирним переговорам з РФ

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Трамп: Заяви про юридичне невизнання Україною окупації Криму шкодять мирним переговорам з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що від України не вимагають визнання Криму російським, але вважає, що заяви про це, які зробив президент України Володимир Зеленський, шкодять переговорам з РФ про припинення війни.

"Президент України Володимир Зеленський вихваляється на першій шпальті The Wall Street Journal, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити". Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли його було передано Росії без жодного пострілу?", - написав Трамп у мережі Truth Social в середу.

Він відзначив, що у Криму протягом багатьох років розташовувалися "великі бази російських підводних човнів".

"Саме такі провокаційні заяви, як заяви Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим хвалитися! Ситуація для України жахлива — вона може мати мир, або ж може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну", - заявив президент США.

При цьому Трамп стверджує, що "не має нічого спільного з Росією, але має багато спільного з бажанням врятувати в середньому п'ять тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини".

"Заява, зроблена Зеленським сьогодні, тільки продовжить "поле смерті", а цього ніхто не хоче! Ми дуже близькі до Угоди, але людина, яка "не має карт для гри", повинна нарешті зробити це. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного безладу, який ніколи б не почався, якби я був президентом!", - додав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформаціия, що США нібито готові визнати контроль РФ над Кримом у межах ширшої мирної угоди з Україною, що є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню.

Зеленський натомість заявляв, що не обговорював з Трампом тему юрисдикції Криму. Коментуючи такі повідомлення в ЗМІ, він відзначив, що Україна хоче швидкого й справедливого миру, але якщо розмова йде про суверенні території, тоді формат переходить затягування війни, що й хоче РФ. "Якщо ми не хочемо грати в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв, якщо ми в це не хочемо, то ми повинні на цю війну подивитися на неї, як на пиріг і розділити на шматки цю велику проблему, якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо, ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни", - сказав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності тиску на РФ у всьому світі, а також назвав затягування війни "грою Путіна".

Раніше Трамп і держсекретар Марко Рубіо заявляли, що США можуть відмовитися від посередництва, якщо прогресу не буде досягнуто найближчим часом.

 

Теги: #мир #крим #сша

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