Данія спрямує понад 300 млн крон на артилерійські боєприпаси для України - Міноборони

Данія профінансує передачу через Естонію різних видів артилерійських боєприпасів для України на суму близько DKK317 млн ($48 млн).

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії, продовження підтримки, включно з ініціативою створення Північнобалтійської бригади, стоїть на порядку денному зустрічі міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена з естонським колегою Ханно Певкуром.

У данському відомстві зазначили, що Україна має велику потребу в безперервних поставках артилерійських боєприпасів різних калібрів. У рамках 25 пакету допомоги було вирішено профінансувати передачу різних видів артилерійських боєприпасів через Естонію на суму близько DKK317 млн.

"Дуже важливо, щоб Данія і наші близькі союзники продовжували підтримувати боротьбу України за свободу. Ми повинні надалі спрямовувати нашу підтримку, щоб українці могли протистояти російській агресії. Можливе припинення вогню має супроводжуватися конкретними гарантіями безпеки, і Данія вже підтвердила, що ми готові зробити свій внесок у миротворчу місію", - сказав міністр оборони Данії.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Данія зробила низку внесків через Естонію в рамках морського потенціалу та артилерійських боєприпасів. Як повідомлялося раніше, у відповідь на гостру нестачу артилерійських боєприпасів наприкінці 2023 року Естонія започаткувала власну ініціативу щодо боєприпасів.

"Передачі Україні мають надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна доставити українцям бажані типи боєприпасів. Ми повинні продовжувати підтримувати це, а також вивчати можливості спільної підтримки України в інших відповідних сферах", - додав Поульсен.

Країни Північної Європи та Балтії також вирішили координувати військову підтримку, оснащуючи, навчаючи та постачаючи сили та засоби, еквівалентні українській бригаді. Данія вже прийняла рішення про передачу обладнання та матеріалів на підтримку українських бригад. Крім того, зарезервовані кошти для подальших закупівель, а також опрацьовується питання про спільну з Норвегією та Швецією передачу бронетранспортерів.

Міністри оборони Данії та Естонії також обговорять роботу Таллінна з посилення ІТ-безпеки України під егідою ІТ-коаліції. У 25 пакеті допомоги Данія виділила додаткові 30 мільйонів данських крон на цю роботу у 2025 році.

Естонія, Люксембург та Україна очолюють ІТ-коаліцію, яка має на меті сприяти зміцненню загального кіберзахисту Збройних сил України. У 2023 році Данія виділила 91 мільйон данських крон на пріоритетні кіберпроєкти ІТ-коаліції. У 2025 році Данія виділила ще 30 мільйонів данських крон на цю роботу.

3 квітня уряд Данії оголосив 25-й пакет допомоги Україні, що забезпечує військову підтримку українцям на загальну суму 6,7 млрд данських крон (EUR 0, 898 млрд) у 2025-2027 рр.