Інтерфакс-Україна
Події
15:54 23.04.2025

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається на Київщині наступні два дні – Укргідрометцентр

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається на Київщині наступні два дні – Укргідрометцентр
Фото: https://kyivcity.gov.ua

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається в Києві та області 24–25 квітня, Київська міська держадміністрація закликає до обережності під час відпочинку на природі.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у телеграмі у середу.

У зв'язку з цим попередженням синоптиків пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі – "не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки".

Також у КМДА нагадали про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Зазначається, що відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

"Окрім цього, громадяни несуть адміністративну відповідальність за порушення, а тим більше за розведення багаття чи підпали на території лісів. Штраф для них у таких випадках може сягати кількох десятків тисяч гривень. Наголошуємо, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу: для громадян – від 6 120 до 12 240 грн; для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн", - йдеться у повідомленні.

Теги: #екосистема #пожежі

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