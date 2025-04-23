Інтерфакс-Україна
Події
14:13 23.04.2025

Завод з виробництва дронів в Татарстані було атаковано, "місцями вдало" – ЦПД

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Завод з виробництва дронів в Татарстані було атаковано, "місцями вдало" – ЦПД
Фото: ЦПД

Завод з виробництва дронів в Алабузі (Татарстан, РФ, 1700 км від України) було атаковано дронами, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало", - написав він у телеграмі у середу.

За даними Коваленка, понад 6000 шахедів/гераней виробили в Алабузі у 2024 році. "і тисячі дронів приманок. Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 000 до 10 000 шахедів/гераней за рік і від 15000 дронів-обманок", - додав він.

За інформацією українських соцмереж, 6 українських дронів-літаків атакували завод з виробництва дронів у Єлабузі (відстань 1700 км); 1 був збитий, 5 потрапили в ціль.

РосЗМІ із посиланням на міноборони повідомляють лише про один дрон-літак, якого було збито.

Теги: #татарстан #дрони #цпд

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