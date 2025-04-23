Інтерфакс-Україна
Події
10:02 23.04.2025

Окупанти вдарили по автобусу в Марганці: 9 осіб загинуло, 32 поранено

1 хв читати
Окупанти вдарили по автобусу в Марганці: 9 осіб загинуло, 32 поранено
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на автобус у м. Марганець (Дніпропетровська обл.) 9 людей загинули, ще 32 поранено, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, вранці 23 квітня 2025 року російські військові здійснили атаку БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець Нікопольського району. Наразі відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Кількість потерпілих встановлюється. Пошкоджено транспортний засіб", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ.

Теги: #автобус #марганець #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 23.04.2025
Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

12:53 14.04.2025
Фармгрупа "Кусум" оцінює збиток внаслідок руйнування російським дроном аптечного складу в Києві в 1 млрд грн

Фармгрупа "Кусум" оцінює збиток внаслідок руйнування російським дроном аптечного складу в Києві в 1 млрд грн

17:31 12.04.2025
Ворожий дрон атакував автомобіль волонтерів на Херсонщині: одна людина загинула, ще двоє – поранені

Ворожий дрон атакував автомобіль волонтерів на Херсонщині: одна людина загинула, ще двоє – поранені

14:35 12.04.2025
У Білозерці на Херсонщині через атаку ворожого БпЛА загинула 86-річна жінка

У Білозерці на Херсонщині через атаку ворожого БпЛА загинула 86-річна жінка

10:31 11.04.2025
Сибіга: За місяць РФ випустила по Україні майже 70 ракет, понад 2200 "шахедів" - це відповіді на мирні пропозиції США

Сибіга: За місяць РФ випустила по Україні майже 70 ракет, понад 2200 "шахедів" - це відповіді на мирні пропозиції США

18:07 10.04.2025
Через удар ворожого безпілотника по Ізюму постраждала мирна жителька

Через удар ворожого безпілотника по Ізюму постраждала мирна жителька

09:23 08.04.2025
Сили оборони збили вночі 9 з 46 БпЛА , ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений

Сили оборони збили вночі 9 з 46 БпЛА , ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений

12:39 07.03.2025
Купити квиток на автобус Укрпас: швидко, зручно, надійно

Купити квиток на автобус Укрпас: швидко, зручно, надійно

02:00 11.02.2025
Кількість загиблих в аварії автобуса у столиці Гватемали перевищила 50 – ЗМІ

Кількість загиблих в аварії автобуса у столиці Гватемали перевищила 50 – ЗМІ

10:43 09.02.2025
41 людина загинула в аварії автобуса на півдні Мексики – ЗМІ

41 людина загинула в аварії автобуса на півдні Мексики – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Українська делегація прибула до Лондона

Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

Семеро загиблих і шестеро поранених внаслідок удар БПЛА по Марганцю

Окупанти втратили впродовж доби 1210 військовослужбовців

Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

ОСТАННЄ

Українська делегація прибула до Лондона

Адвокати повідомляють про обшук ДБР в колишньої уповноваженої АМКУ та ексзаступниці Мінекономіки Панаіотіді

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі

ДБР завершило розслідування щодо військового, через недбалість якого держава втратила понад 3,3 млн грн

Сили оборони збили 67 із 134 ворожих БПЛА, ще 47 – локаційно втрачені

СБУ затримала переселенця з Бахмута, який коригував ворожі удари по Черкащині

Українські виробники готові повністю забезпечити ЗСУ легкою бронетехнікою. Її вартість на 30-50% дешевша за іноземну - директор 'УКР АРМО ТЕХ'

Переговори у Лондоні відбудуться на рівні посадовців п'яти держав

Ворог знищив енергооб'єкт у Херсоні, можливі вимушені відключення світла

Семеро загиблих і шестеро поранених внаслідок удар БПЛА по Марганцю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА