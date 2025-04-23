Окупанти вдарили по автобусу в Марганці: 9 осіб загинуло, 32 поранено

Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на автобус у м. Марганець (Дніпропетровська обл.) 9 людей загинули, ще 32 поранено, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, вранці 23 квітня 2025 року російські військові здійснили атаку БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець Нікопольського району. Наразі відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Кількість потерпілих встановлюється. Пошкоджено транспортний засіб", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ.