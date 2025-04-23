Впродовж доби зафіксовано 144 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб