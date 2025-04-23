Сибіга відреагував на напад у Пахалгамі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на напад озброєних бойовиків на туристів в Індії.

"Ми рішуче засуджуємо жахливий напад у Пахалгамі, індійський штат Джамму і Кашмір, який забрав багато життів. Коли вбивають невинних людей, це викликає нестерпний біль. Таке насильство не має жодного виправдання. У цей сумний день Україна солідарна з Індією", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялось, в Індії, у гірському курортному селищі Пахалгам озброєні бойовики відкрили вогонь по туристах - загинули щонайменше 20 людей, а ще кілька отримали поранення. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання під назвою "Кашмірський опір". Угруповання в соціальних мережах написало, що вони невдоволені тим, що в регіоні розселили понад 85 тисяч "чужаків", що, на їхню думку, спричинило "демографічні зміни".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1914779693175165057