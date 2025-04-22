США не використовували свої "інструменти" для тиску на РФ – Каллас

Верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас заявила агентству AFP у вівторок, що США не використовували свої "інструменти" для тиску на РФ, звинувативши Москву в спробі виграти час за допомогою великоднього перемир'я в Україні.

"Вони не дотримувалися перемир'я. Я маю на увазі, що очевидно, що Росія грає в усі ці ігри і тягне час, і насправді не хоче миру", - заявила Каллас в інтерв'ю.

Вона додала, що РФ не демонструють жодних позитивних сигналів чи доброї волі, оскільки вважають, що час на їхньому боці.

Джерело:https://www.barrons.com/news/us-has-not-used-up-tools-to-pressure-russia-eu-top-diplomat-49e30416