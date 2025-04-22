США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

За словами кількох джерел, знайомих із внутрішніми обговореннями, на зустрічі в Лондоні в середу українські та європейські офіційні особи зіткнуться з пропозицією США визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінії фронту в рамках мирної угоди, повідомляє Washington Post.

"Союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми відновлення для країни, яка перебуває у важкій ситуації, в обмін на будь-які подібні територіальні поступки. Пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня, включають офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму російською територією і, зрештою, зняття санкцій з Росії в рамках майбутньої угоди, повідомляють три особи, знайомі з цим питанням. Натомість Москва припинить військові дії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Радник президента України Володимира Зеленського заявив, що американські пропозиції включають деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а деякі ні. Західний чиновник сказав, що обсяг тиску на Україну "вражаючий". Як і інші, вони говорили за умов анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні розмови.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, Сполучені Штати представили Україні план своїх пропозицій на переговорах у Парижі минулого тижня, і українці інтерпретували його як останню пропозицію Вашингтона перед тим, як він розгляне можливість відмовитися від мирного процесу.

Пропозиція США в Парижі, включаючи пропозицію визнати Крим, надійшла після того, як спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідав Москву для багатогодинної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним цього місяця. Очікується, що посланець знову відвідає Москву наприкінці цього тижня.

Один із людей, обізнаних з цією пропозицією, назвав його "ідеєю Віткоффа" про те, щоб США називали Крим російським, "не змушуючи Україну це визнавати".

Держдепартамент відмовився коментувати подробиці пропозицій, наданих переговорникам. "Єдиний документ, поданий у Парижі, був список потенційних варіантів для обговорення та зворотного зв'язку", – сказав чиновник.

Представники США наголосили, що обом сторонам конфлікту необхідно усунути суттєві розбіжності у переговорах.