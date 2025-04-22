20:13 22.04.2025
Зараз над угодою про корисні копалини працюють юристи, про інші кроки не відомо - Зеленський
Зараз над угодою про корисні копалини із США працюють юристи з двох американських компаній, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи - обидві американські компанії. Зараз юристи працюють під наглядом нашої команди. А їх юристи під наглядом їх команди", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.
Водночас, він додав, що зараз нічого не відомо про інші кроки щодо продовження або фіналізації угоди.