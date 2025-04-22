Інтерфакс-Україна
Події
20:13 22.04.2025

Зараз над угодою про корисні копалини працюють юристи, про інші кроки не відомо - Зеленський

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Зараз над угодою про корисні копалини працюють юристи, про інші кроки не відомо - Зеленський

Зараз над угодою про корисні копалини із США працюють юристи з двох американських компаній, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи - обидві американські компанії. Зараз юристи працюють під наглядом нашої команди. А їх юристи під наглядом їх команди", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Водночас, він додав, що зараз нічого не відомо про інші кроки щодо продовження або фіналізації угоди.

 

Теги: #копалини #угода #зеленський

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