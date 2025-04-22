ЗАЕС не буде працювати без України - Зеленський

Запорізька АЕС не буде працювати без України, потрібен український технічний склад, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Запорізька станція, я про це, мені здається, говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Окрім того, постає питання щодо безпеки людей, які проживають у Енегодарі.

Проте президент заявив, що Україна готова співпрацювати з США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде Росія.