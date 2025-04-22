Американська Paradox PR допоможе Brave1 із подією "Ера оборонних технологій" 26 квітня

Американська комунікаційна фірма Paradox Public Relations з офісами в Нью-Йорку та Вашингтоні надасть безоплатну підтримку заходу "Ера оборонних технологій", яку організовує Українська урядова ініціатива кластер підтримки оборонних технологій Brave1.

"Paradox Public Relations буде інформувати ЗМІ США та Європи щодо української ініціативи Brave1, яка включає такі теми, як інвестиції в Україну та захід "Ера оборонних технологій", – йдеться у запису від 17 квітня у реєстрі FARA закону про реєстрацію іноземних агентів.

Зазначається, що Paradox запрошуватиме журналістів на подію та спілкуватиметься з ними щодо Української урядової ініціативи Brave1.

Brave1 позиціонує "Еру оборонних технологій" як "найбільшу подію весни для спільноти, що творить нову еру українських оборонних технологій".

Paradox PR у своєму портфоліо зазначає, що пишається тим, що підтримує Україну. У лютому 2023 року компанія організувала для кількох військовослужбовців Сил територіальної оборони України відвідини осіб, які приймають рішення, у Нью-Йорку та Вашингтоні. Захід у Вашингтоні відбувся в резиденції біткойн-мільярдера Брока Пірса і його обслуговував Діма Мартенюк (приватний шеф-кухар посла України) та в студії Chelsea Studio в Нью-Йорку із присутністю філантропів, інвесторів та медіа-персон.

Окрім того Paradox PR підготував і координував триденний фестиваль мистецтв у Клеркенвеллі, Лондон, у співпраці з некомерційними організаціями Art Shield, Dom Master Klass і Музеєм фрагментів війни.