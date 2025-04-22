Інтерфакс-Україна
Події
19:14 22.04.2025

Американська Paradox PR допоможе Brave1 із подією "Ера оборонних технологій" 26 квітня

1 хв читати
Американська Paradox PR допоможе Brave1 із подією "Ера оборонних технологій" 26 квітня

Американська комунікаційна фірма Paradox Public Relations з офісами в Нью-Йорку та Вашингтоні надасть безоплатну підтримку заходу "Ера оборонних технологій", яку організовує Українська урядова ініціатива кластер підтримки оборонних технологій Brave1.

"Paradox Public Relations буде інформувати ЗМІ США та Європи щодо української ініціативи Brave1, яка включає такі теми, як інвестиції в Україну та захід "Ера оборонних технологій", – йдеться у запису від 17 квітня у реєстрі FARA закону про реєстрацію іноземних агентів.

Зазначається, що Paradox запрошуватиме журналістів на подію та спілкуватиметься з ними щодо Української урядової ініціативи Brave1.

Brave1 позиціонує "Еру оборонних технологій" як "найбільшу подію весни для спільноти, що творить нову еру українських оборонних технологій".

Paradox PR у своєму портфоліо зазначає, що пишається тим, що підтримує Україну. У лютому 2023 року компанія організувала для кількох військовослужбовців Сил територіальної оборони України відвідини осіб, які приймають рішення, у Нью-Йорку та Вашингтоні. Захід у Вашингтоні відбувся в резиденції біткойн-мільярдера Брока Пірса і його обслуговував Діма Мартенюк (приватний шеф-кухар посла України) та в студії Chelsea Studio в Нью-Йорку із присутністю філантропів, інвесторів та медіа-персон.

Окрім того Paradox PR підготував і координував триденний фестиваль мистецтв у Клеркенвеллі, Лондон, у співпраці з некомерційними організаціями Art Shield, Dom Master Klass і Музеєм фрагментів війни.

 

 

Теги: #форум #brave1

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 11.04.2025
Форум "Industrial Evolution" відбудеться 24 квітня 2025 року в Індустріальному парку «Біла Церква»

Форум "Industrial Evolution" відбудеться 24 квітня 2025 року в Індустріальному парку «Біла Церква»

18:34 02.04.2025
У Києві відбудеться Форум екоіндустріальних парків 2025: повоєнне відновлення України через сталу економіку

У Києві відбудеться Форум екоіндустріальних парків 2025: повоєнне відновлення України через сталу економіку

16:16 01.04.2025
Розробники з Brave1 провели перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 км

Розробники з Brave1 провели перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 км

11:38 31.03.2025
В Україні відбувся міжконфесійний релігійний форум за участі духовного радника Трампа Бернса - головний рабин України

В Україні відбувся міжконфесійний релігійний форум за участі духовного радника Трампа Бернса - головний рабин України

21:43 14.03.2025
Економічний форум Люблінського трикутника стартував у Варшаві - Чернишов

Економічний форум Люблінського трикутника стартував у Варшаві - Чернишов

13:28 21.02.2025
У неділю, 23 лютого, відбудеться пресконференція Зеленського

У неділю, 23 лютого, відбудеться пресконференція Зеленського

12:11 06.11.2024
Іще чотири розроблення від учасників Brave1 зможуть працювати на фронті - Федоров

Іще чотири розроблення від учасників Brave1 зможуть працювати на фронті - Федоров

21:26 12.12.2023
Оборонний кластер BRAVE1 зареєстрував понад 820 розробок за 7 міс.

Оборонний кластер BRAVE1 зареєстрував понад 820 розробок за 7 міс.

ВАЖЛИВЕ

США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський

План США у медіа, це не офіційна пропозиція - Зеленський

Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни

Зеленський про вимоги РФ щодо НАТО: Країна-агресор не може говорити про гарантії безпеки для України

ОСТАННЄ

Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

Віткофф та Рубіо не приїдуть на переговори з Україною в Лондоні – ЗМІ

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії спільні позиції щодо мирного процесу

Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський

Україна не обговорювала з США нову допомогу - Зеленський

План США у медіа, це не офіційна пропозиція - Зеленський

Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни

Зеленський про вимоги РФ щодо НАТО: Країна-агресор не може говорити про гарантії безпеки для України

Зараз над угодою про корисні копалини працюють юристи, про інші кроки не відомо - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА