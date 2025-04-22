Інтерфакс-Україна
Події
15:47 22.04.2025

Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

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Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

Єврокомісія (ЄК) продовжує розслідування ролі сервісу TikTok у ймовірному втручанні в президентські вибори в Румунії в листопаді 2024 року, платформа при цьому співпрацює, заявив представник ЄК Тома Реньє.

"У зв'язку з імовірними порушеннями TikTok під час цих виборів комісія почала розслідування. Це розслідування триває. TikTok співпрацює. TikTok, утім, оголосив зі свого боку про деякі зміни, включно з модерацією контенту. Модератори румунської тематики будуть активнішими під час майбутніх виборів", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

"Комісія продовжує розслідування і свій діалог із TikTok і також продовжує свій діалог із румунською владою. (...) Важливо нагадати, що вибори завжди будуть і залишаться в національній компетенції. В обговореннях із TikTok наша роль полягає в тому, щоб зрозуміти, якою мірою платформа відповідає або не відповідає своїм зобов'язанням у рамках "Закону про цифрові послуги" (Digital Services Act - DSA)", - пояснив Реньє.

У першому турі президентських виборів у Румунії переміг незалежний кандидат Келін Джорджеску. 8 грудня мав відбутися другий тур, у якому мали конкурувати Джорджеску і голова "Союзу порятунку румунів" Олена Ласконі. Однак Конституційний суд Румунії одноголосним рішенням анулював результати першого туру президентських виборів через дані, які свідчать, на його думку, про те, що вибори відбулися з порушеннями.

Під час обговорення ролі соціальних мереж у перемозі Джорджеску в першому турі чинна влада Румунії запідозрила TikTok у сприянні іноземному втручанню. Національна рада з аудіовізуальних послуг Румунії закликала Єврокомісію розслідувати роль TikTok у виборах.

Теги: #румунiя #єврокомісія #вибори #tiktok

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