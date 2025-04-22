Кількість постраждалих через бомбовий удар по Запоріжжю зросла до 15 людей

Внаслідок удару окупаційними військами РФ по Запоріжжю двома КАБ загинула одна людина, поранень дістали 15 осіб, серед них – двоє дітей, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"До 15 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні", - сказав Федоров у відеозверненні у Телеграмі.

За інформацією, голови ОВА, на місці влучання проводиться аварійно-рятувальна операція.

Раніше він повідомляв про загибель однієї людини, та поранення ще 13 осіб.