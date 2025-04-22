Інтерфакс-Україна
Події
10:15 22.04.2025

У Святошинському районі госпіталізований чоловік з вогнепальним пораненням

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Чоловік отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у Святошинському районі Києва у вівторок вранці, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50… На цей час потерпілому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Теги: #київ #стрілянина #поліція

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