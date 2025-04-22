22 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1154 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1154 RUSSIAN AGRESSION

22 квітня відзначають Всесвітній день Матері-Землі.

У США -День Охлакоми, в Іспанії - День королеви Ізабелли, День пам'яті жертв Голокосту в Сербії.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія; Світлий вівторок.

Всесвітній день Матері-Землі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 278.

Земля - це спільний дім для всього людства, у якому створені дивовижні умови, що дозволяють людям отримувати радість та насолоду від життя. Проте не всі усвідомлюють той факт, наскільки сильно кожен з нас впливає на стан планети. Питання тільки в тому, яким є цей вплив: позитивним чи негативним? Ця дата дозволяє кожному поставити собі це питання, а також задуматися над тим, що хорошого я можу зробити для свого дому.

Цього дня народилися:

100 років від дня народження Володимира Костянтиновича Гавриша (1925-2004), українського геолога.

Ще цього дня:

1915 - Біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили газову атаку (хлор);

1918 - Кримська група Армії УНР під командуванням Петра Болбочана, на виконання таємного наказ уряду УНР — випереджаючи німецькі війська, захопити Крим, взяла Джанкой, а 24 квітня — Сімферополь;

1921 - Міська влада Чикаго ухвалила рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками;

1922 - У місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 - Технічно-господарський інститут);

1943 - Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД;

1952 - 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада;

1967 - У Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта "чорних полковників";

1969 - У Г'юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока;

1970 - У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі;

2004 - У КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а другий — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищено й приміщення вокзалу;

2007 - Прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.

Церковне свято:

Світлий вівторок

Церковні свята на Великодньому тижні за православним календарем відзначаються як Світла Седмиця. Кожний день після Воскресіння Господнього є святковим днем. Світлий вівторок – це день, пов'язаний із святкуванням Дня Іверської Ікони Божої Матері. Свято впроваджене на честь набуття образу на горі Афон у XI столітті.

День пам’яті преподобного Теодора

Він народився у місті Сікея, що в Галатії. У шестирічному віці побачив пророцтво від святого Георгія. Тоді святий сказав, що Господь хоче прикликати хлопчика до себе. В юнацькому віці Теодор багато молився та постився. В 14-річному віці усамітнився в печері, де підвизався. Згодом став настоятелем монастиря, а пізніше єпископом. За десять років знову усамітнився.

Іменини: Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Остап, Платон, Федір.