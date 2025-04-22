Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є пошкодження та пожежі – ОВА

Російські війська ввечері понеділка здійснили масовану атаку Одеси безпілотниками, в місті є пошкодження та пожежі, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі", - написав він в телеграмі.

За його словами, над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9417