Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 289 військовослужбовців і 42 одиниці техніки лише на покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації в понеділок.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 289 окупантів, з яких 135 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили сім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 11 одиниць автомобільної техніки, п’ять БпЛА, пункт управління БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, вісім одиниць мототехніки, також пошкодили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки і два мотоцикли.

Загалом на покровському напрямку від початку доби противник 49 разів атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки і Березівки. Наші захисники відбили 43 штурми, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Також ворожа авіація завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fLTZN43v3nCevgPz1hgNAGxXmYDyktSZPevj337BrJPh6bhhKB2ZQgC1g2uH954l