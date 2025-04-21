Інтерфакс-Україна
Події
18:01 21.04.2025

Раді пропонують розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

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Раді пропонують розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Народні депутати пропонують Верховній Раді розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відповідний законопроєкт № 13197 про внесення зміни до ст. 11 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо розширення категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту пропонують включити в категорію осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, яким посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордену "Золота Зірка" за мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії під час Революції Гідності.

Серед авторів законопроєкту - Анатолій Остапенко (фракція "Слуга народу"), Юрій Павленко (група "Платформа за життя та мир"), Лариса Білозір ("Довіра").

Теги: #депутати #верховна_рада

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