Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, двоє людей загинули

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Так, у Костянтинівці Краматорського району в результаті обстрілів 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 3 нежитлові приміщення, 3 склади, 4 лінії електропередач. Крім того, у Піддубному Комарської громади (Волноваський район) поранено 2 людини, пошкоджено 15 будинків.

У Мирнограді і Покровському пошкоджено по одному будинку, у Сіверську пошкоджено 10 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 62 людини, у тому числі 6 дітей.